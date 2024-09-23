Юрий Лоза заявил, что барабанщик ABBA Палм прожил красивую жизнь

Шведская музыкальная группа ABBA всегда считалась группой из четырех человек и не афишировала музыкантов, с которыми работает, поэтому многие поклонники не знали умершего барабанщика коллектива Роджера Палма. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза.

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«Человек прожил красивую жизнь, объездил с ABBA весь мир. Нормально себя чувствовал до определенного момента, пока они не закончили гастролировать. Все когда-то заканчивается, так устроен мир», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Лозы, создание музыкальных композиций предполагает участие многих людей, однако в итоге их не всегда можно назвать соавторами.

Палм ушел из жизни 21 сентября в Стокгольме в возрасте 75 лет. Семья музыканта сообщила, что причиной его смерти стали осложнения болезни Альцгеймера, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Стукалин
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