Участникам группы ABBA король Швеции Карл XVI Густав вручил рыцарские ордена

Как отмечается, этой награды музыканты удостоены за выдающийся вклад в шведскую и международную музыкальную культуру.

Особенностью торжественной церемонии стал и тот факт, что в последний раз вручение этой награды происходило ровно 50 лет назад.

Ордена участникам поп-группы вручил лично король Швеции Карл XVI Густав.

Ранее ABBA отказалась выступать на Евровидении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

