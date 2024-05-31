Участникам группы ABBA король Швеции Карл XVI Густав вручил рыцарские ордена

Участники знаменитого шведского поп-квартета ABBA собрались снова вместе на церемонию вручения рыцарских орденов Васы, сообщает телеканал SVT.

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Как отмечается, этой награды музыканты удостоены за выдающийся вклад в шведскую и международную музыкальную культуру.

Особенностью торжественной церемонии стал и тот факт, что в последний раз вручение этой награды происходило ровно 50 лет назад.

Ордена участникам поп-группы вручил лично король Швеции Карл XVI Густав.

Ранее ABBA отказалась выступать на Евровидении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/ABBA
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