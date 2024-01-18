Universal экранизирует мемуары вокалиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса
Студия Universal Pictures снимет фильм по мотивам мемуаров лидераRed Hot Chili Peppers Энтони Кидиса «Паутина из шрамов», пишет Deadline.
Произведение Кидиса стало бестселлером The New York Times. История рассказывает о жизни музыканта, проблемах с зависимостью и карьере в принципе.
Продюсерами проекта станут Брайан Грейзер, работавший над фильмами «Аполло-13», «Игры разума», «24 часа» и сериалом «Задержка в развитии», а также, конечно же, сам Кидис и его менеджер Гай Озери.
Ранее стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал рекомендовать пользователям в новые песни музыкантов, которые сотрудничали с компаниями, ушедшими из России после начала специальной военной операции, отмечает RT.
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