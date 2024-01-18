Universal экранизирует мемуары вокалиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса

Произведение Кидиса стало бестселлером The New York Times. История рассказывает о жизни музыканта, проблемах с зависимостью и карьере в принципе.

Продюсерами проекта станут Брайан Грейзер, работавший над фильмами «Аполло-13», «Игры разума», «24 часа» и сериалом «Задержка в развитии», а также, конечно же, сам Кидис и его менеджер Гай Озери.

Ранее стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал рекомендовать пользователям в новые песни музыкантов, которые сотрудничали с компаниями, ушедшими из России после начала специальной военной операции, отмечает RT.

