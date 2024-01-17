Опрос: Половина россиян с детства хотели стать музыкантами
Каждый второй россиянин в детстве мечтал стать профессиональным музыкантом, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на исследование «Группы Ренессанс страхование» и центра «Зарплаты.ру».
Кроме того, 45% респондентов заявили о готовности уволиться с работы и заняться музыкой, если заработок от творчества превысит основной. Еще 42% опрошенных назвали появление собственной группы или аудитории ключевым факторов в отстранении от обычной работы в сторону музыки.
Каждый третий опрошенный заявил, что возможность стать знаменитым и много зарабатывать стали бы мотивацией для начала музыкальной карьеры.
Ранее стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал рекомендовать пользователям в новые песни музыкантов, которые сотрудничали с компаниями, ушедшими из России после начала специальной военной операции, отмечает RT.
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