Унгвари и Байдиков откроют серию осенних концертов «Джаза на воде»

Унгвари и Байдиков – один из самых романтичных дуэтов отечественной джазовой сцены. В четверг, 5 сентября, обладатели ряда музыкальных премий с проникновенным и выразительным вокалом создают атмосферу романтичного путешествия.

«В нашей программе будут песни на разных языках, популярные джазовые стандарты, бразильская босса-нова, аргентинское танго, хиты советской эстрады, и, конечно, авторская музыка», - сказали артисты.

Посадка на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отплывает в 20:00.

