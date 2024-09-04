Унгвари и Байдиков откроют серию осенних концертов «Джаза на воде»

Радио Jazz приглашает любителей красивой музыки и приятного досуга на речную прогулку, на которой выступят с концертом Екатерина Унгвари и Матвей Байдиков.

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Унгвари и Байдиков – один из самых романтичных дуэтов отечественной джазовой сцены. В четверг, 5 сентября, обладатели ряда музыкальных премий с проникновенным и выразительным вокалом создают атмосферу романтичного путешествия.

«В нашей программе будут песни на разных языках, популярные джазовые стандарты, бразильская босса-нова, аргентинское танго, хиты советской эстрады, и, конечно, авторская музыка», - сказали артисты.

Посадка на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отплывает в 20:00.

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ФОТО: Байдиков, Унгвари для НСН
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