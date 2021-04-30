«Ундервуд» песней развивает внутренний туризм

Группа «Ундервуд» представила новый сингл «Минеральные воды» 30 апреля. По словам музыкантов, текст песни о путешествиях по России, о тех местах «о которых слышали с детства, и которые сейчас открываются для нас вновь».

Артисты также отметили постепенное преображение российских курортов. «Мы не могли этого не заметить, и откликаемся оптимистичной песней с актуальными слоганами нашего времени в припевах», - приводит слова участников группы «НАШЕ Радио».

Новый трек группы «Ундервуд» уже доступен на всех электронных площадках.


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ФОТО: пресс-служба группы Ундервуд
ТЕГИ:МузыкантыРок-музыкаУндервуд
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