«Ундервуд» песней развивает внутренний туризм

Группа «Ундервуд» представила новый сингл «Минеральные воды» 30 апреля. По словам музыкантов, текст песни о путешествиях по России, о тех местах «о которых слышали с детства, и которые сейчас открываются для нас вновь».

Артисты также отметили постепенное преображение российских курортов. «Мы не могли этого не заметить, и откликаемся оптимистичной песней с актуальными слоганами нашего времени в припевах», - приводит слова участников группы «НАШЕ Радио».



Новый трек группы «Ундервуд» уже доступен на всех электронных площадках.



