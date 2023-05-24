Умерла певица Тина Тёрнер

По его словам, певица скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от города Цюрих в Швейцарии.

«С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания», - подчеркнул представитель.

Тина Тёрнер была легендарной обладательницей восьми премий «Грэмми». Тёрнер носила титул «Королевы рок-н-ролла». Журнал Rolling Stone называл артистку величайшей певицей современности. Свою карьеру Тёрнер начала в 1957 году, выпустила девять альбомов. В 2019 году её ввели в Зал славы музыки Мемфиса.

