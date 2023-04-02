Умер японский композитор Рюити Сакамото
Лауреат «Оскара» и «Грэмми» Рюити Сакамото ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun.
Композитор умер 28 марта в больнице в Токио. Последние годы мэтр боролся с онкологическим заболеванием.
В 2014 году у него обнаружили рак ротоглотки. В 2021-2022 годах Сакамото перенес шесть операций.
Композитор стал первым японцем, получившим премию «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек. Также он является лауреатом «Грэмми», BAFTA, «Золотого глобуса».
Сакамото получил «Оскар» за музыку к фильму «Последний император». Его трижды номинировали на «Грэмми».
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