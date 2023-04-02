Умер японский композитор Рюити Сакамото

Композитор умер 28 марта в больнице в Токио. Последние годы мэтр боролся с онкологическим заболеванием.

В 2014 году у него обнаружили рак ротоглотки. В 2021-2022 годах Сакамото перенес шесть операций.

Композитор стал первым японцем, получившим премию «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек. Также он является лауреатом «Грэмми», BAFTA, «Золотого глобуса».

Сакамото получил «Оскар» за музыку к фильму «Последний император». Его трижды номинировали на «Грэмми».

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский примет участие в балете Сергея Полунина «Мастер и Маргарита». Музыканту досталась роль помощника Воланда Абадонны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

