Умер сооснователь культовой группы The Beach Boys Брайан Уилсон

В возрасте 82 лет скончался американский музыкант и продюсер Брайан Уилсон, один из основателей культовой рок-группы The Beach Boys. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на заявление его семьи.

Причины смерти и дополнительные обстоятельства не раскрываются, отмечает издание «Профиль».

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Уилсон сыграл ключевую роль в создании группы в 1961 году, где выступал не только как исполнитель, но и как главный автор песен и продюсер. До 1964 года он активно участвовал в концертной деятельности коллектива, однако после нервного срыва принял решение сосредоточиться на студийной работе.

Под его руководством The Beach Boys записали одни из своих самых известных альбомов, включая Pet Sounds, оказавший значительное влияние на развитие популярной музыки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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