Умер продюсер и звукоинженер The Grateful Dead Джон Катлер
2 января 202410:14
На 74 году жизни скончался продюсер и звукоинженер коллектива The Grateful Dead Джон Катлер, сообщи его брат Билл.
Катлер умер 24 декабря после долгой болезни.
Работать с группой The Grateful Dead Катлер начал еще в 70-е. Поначалу он занимался разноплановыми задачами, например, чинил аппаратуру. После же его ждал карьерный взлет. Тогда Катлер принял участие в записи самого коммерчески успешного альбома группы In The Dark (1987), отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru