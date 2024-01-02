Умер продюсер и звукоинженер The Grateful Dead Джон Катлер

На 74 году жизни скончался продюсер и звукоинженер коллектива The Grateful Dead Джон Катлер, сообщи его брат Билл.

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Катлер умер 24 декабря после долгой болезни.

Работать с группой The Grateful Dead Катлер начал еще в 70-е. Поначалу он занимался разноплановыми задачами, например, чинил аппаратуру. После же его ждал карьерный взлет. Тогда Катлер принял участие в записи самого коммерчески успешного альбома группы In The Dark (1987), отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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