Умер продюсер и звукоинженер The Grateful Dead Джон Катлер

Катлер умер 24 декабря после долгой болезни.

Работать с группой The Grateful Dead Катлер начал еще в 70-е. Поначалу он занимался разноплановыми задачами, например, чинил аппаратуру. После же его ждал карьерный взлет. Тогда Катлер принял участие в записи самого коммерчески успешного альбома группы In The Dark (1987), отмечает «Радиоточка НСН».