Умер певец и продюсер группы Men At Work Питер МакИэн

Умел певец Питер МакИэн, который также был продюсером одной из самых успешных рок-групп Австралии Men At Work. О его смерти сообщил фронтмен коллектива Колин Хэй.

МакИэн работал над двумя альбомами группы - Business As Usual и Cargo. При нем у Men At Work появилось несколько хитов, включая песни Who Can It Be Now и Down Under.

В 1982 году журнал Cashbox вручил МакИэн награду «Продюсер года».

Известно, что он также точечно работал с другими исполнителями.