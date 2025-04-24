Умер певец и продюсер группы Men At Work Питер МакИэн
24 апреля 202514:34
Умел певец Питер МакИэн, который также был продюсером одной из самых успешных рок-групп Австралии Men At Work. О его смерти сообщил фронтмен коллектива Колин Хэй.
МакИэн работал над двумя альбомами группы - Business As Usual и Cargo. При нем у Men At Work появилось несколько хитов, включая песни Who Can It Be Now и Down Under.
В 1982 году журнал Cashbox вручил МакИэн награду «Продюсер года».
Известно, что он также точечно работал с другими исполнителями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru