Лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий скончался от осложнений после COVID-19
Лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий скончался от осложнений после коронавирусной инфекции. 11 марта музыкант написал в своих соцсетях, что переболел COVID-19. Свое состояние он описал, как «неважное», но был полон оптимизма.
Спустя две недели после заболевания на фоне осложнений у артиста случился инфаркт. 26 марта Александр Зарецкий был доставлен в больницу и впал в кому.
28 марта лидер группы «Старый приятель» скончался.
В официальной группе в Фейсбуке коллектива появился пост с просьбой о помощи жене Александра Зарецкого.
10 июня группа «Старый приятель» планировала большим концертом в Москве отметить свой День Рождения, коллективу исполнилось 25 лет. Сначала выступление было запланировано на 25 марта, но концерт перенесли на лето. К празднованию юбилея команды были приглашены специальные гости среди них Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Ромарио, Сергей Мазаев и другие.
Ромарио (Роман Луговых) был близким другом Александра Зарецкого, на своей странице в Фейсбуке он написал: «Саша... мой музыкальный родной брат... Нет слов... Только слезы...Попробую завтра написать, что ты для меня значишь...Царствие небесное тебе! Спи спокойно, приятель...».
Группа «Старый приятель» особенно известна песнями «Не плачь», «Школьная любовь» и «Новый день календаря».
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