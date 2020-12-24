Умер лидер группы Mountain Лесли Уэст
24 декабря 202008:17
В США скончался один из основателей рок-группы Mountain музыкант Лесли Уэст. Ему было 75 лет. Он умер в больнице от остановки сердца. Уэст был госпитализирован в понедельник.
Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на брата рокера Ларри Уэст Вайнштейна.
Коллектив Mountain был основан в 1969 году, самой известной композицией группы стала песня Mississippi Queen (»Королева Миссисипи»), пишет «Свободная пресса». Лесли Уэст был вокалистом и играл на гитаре.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- Умер лидер группы Mountain Лесли Уэст
- Иран ответил на обвинения США в атаке на посольство
- В Китае зафиксировано падение похожего на метеорит небесного тела
- СМИ: США могут ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным
- Власти нескольких регионов объявили выходным 31 декабря
23 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru