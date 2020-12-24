Умер лидер группы Mountain Лесли Уэст

В США скончался один из основателей рок-группы Mountain музыкант Лесли Уэст. Ему было 75 лет. Он умер в больнице от остановки сердца. Уэст был госпитализирован в понедельник.

Билли Новик предложил освещать коронавирус только на отдельном сайте

Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на брата рокера Ларри Уэст Вайнштейна.

Коллектив Mountain был основан в 1969 году, самой известной композицией группы стала песня Mississippi Queen (»Королева Миссисипи»), пишет «Свободная пресса». Лесли Уэст был вокалистом и играл на гитаре.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертьМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры