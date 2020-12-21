Билли Новик предложил освещать коронавирус только на отдельном сайте

Билли Новик: «Что-то мне подсказывает, что пандемии теперь будут объявляться постоянно. Но нам – простым людям – необходимо понимать, что противоэпидемиологические меры всегда двояки. И защищая и ограждая себя от одного вируса, мы ограничиваем наш иммунитет от ежедневных столкновений с другими, пока неопасными для человека вирусами. И отсутствие такой тренировки ослабляет иммунитет и создает риск для других, в том числе, и новых инфекций», – отметил в интервью НСН Билли Новик.

