Билли Новик предложил освещать коронавирус только на отдельном сайте
Один из основателей группы «Billy’s Band» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией
Сегодня в полночь Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса. Аналогичную меру приняли еще более 20 стран.
Билли Новик: «Что-то мне подсказывает, что пандемии теперь будут объявляться постоянно. Но нам – простым людям – необходимо понимать, что противоэпидемиологические меры всегда двояки. И защищая и ограждая себя от одного вируса, мы ограничиваем наш иммунитет от ежедневных столкновений с другими, пока неопасными для человека вирусами. И отсутствие такой тренировки ослабляет иммунитет и создает риск для других, в том числе, и новых инфекций», – отметил в интервью НСН Билли Новик.
В Госдуме предложили устроить «день без коронавируса»
Депутат Госдумы Федот Тумусов призвал журналистов и блогеров 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе.
Билли Новик: «Конечно, возникает вопрос, а нельзя ли продлить этот отказ хотя бы еще на пару дней, или вдруг месяцев? Целиком поддерживаю инициативу. Более того, предлагаю также с первого января новости на эту тему размещать исключительно на тематическом сайте и по телефону горячей линии. Это позволит снизить степень тревоги, страха и общественной паники. Станут эффективны и меры по обеспечению адекватного иммунного ответа большинства еще не переболевших граждан», – прокомментировал музыкант в эфире НСН.
Последний сериал 2020 года посвятили вирусу
Последний большой сериал этого года посвящен вирусу. В интернете стал доступен сериал «Противостояния» — это экранизация романа Стивена Кинга об эпидемии и конце цивилизации.
Билли Новик: «Это неудивительно. Если задуматься, то благодаря СМИ тема эпидемии на сегодня самая востребованная, самая краеугольная и самая неоднозначная», – сказал он НСН.
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом «McCartney III». Пластинка была записана в домашней студии во время карантина.
Билли Новик: «Здесь я целиком соглашусь с мнением Андрея Макаревича, что в целом альбом удачный, и, главное, должно же в этой чертовой пандемии что-то хорошее. Пока все с горя бухали и скупали туалетную бумагу, он пошел в студию, записал песни и вот результат», – поделился он в беседе с НСН.
Концерты «Billy’s Band»
9 января в Москве музыканты сыграют самые уютные зимние хиты, а 16 января в Санкт-Петербурге споют все песни Дедов Морозов.
Билли Новик: «Хотел бы разок увидеться с вами офлайн», – пригласил слушателей НСН Билли Новик.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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