Умер фронтмен группы The Pogues Шейн Макгоуэн
1 декабря 202314:22
На 66-ом году жизни скончался ирландский музыкант, основатель рок-группы The Pogues Шейн Макгоуэн.
О смерти одного из самых ярких и грандиозных легенд панк-рока сообщила в соцсетях его супруга Виктория Мэри.
По данным The Guardian, музыкант умер после длительной болезни. В декабре прошлого года артиста госпитализировали с вирусным энцефалитом. Известно, что у Макгоуэна были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru