Умер фронтмен группы The Pogues Шейн Макгоуэн

О смерти одного из самых ярких и грандиозных легенд панк-рока сообщила в соцсетях его супруга Виктория Мэри.

По данным The Guardian, музыкант умер после длительной болезни. В декабре прошлого года артиста госпитализировали с вирусным энцефалитом. Известно, что у Макгоуэна были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, отмечает «Радиоточка НСН».

