Умер фронтмен группы The Pogues Шейн Макгоуэн

На 66-ом году жизни скончался ирландский музыкант, основатель рок-группы The Pogues Шейн Макгоуэн.

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О смерти одного из самых ярких и грандиозных легенд панк-рока сообщила в соцсетях его супруга Виктория Мэри.

По данным The Guardian, музыкант умер после длительной болезни. В декабре прошлого года артиста госпитализировали с вирусным энцефалитом. Известно, что у Макгоуэна были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: The Guardian
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