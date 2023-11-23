Умер актер из сериала «Ведьмак» Мусял

Умер польский актер Влодимеж Мусял, сыгравший в комедии «Ва-банк» и сериале «Ведьмак». Ему было 92 года.

Умер актер фильма «Битва за Севастополь»

Он ушел из жизни в воскресенье, 19 ноября. Причина смерти не уточняется.

Мусял был актером кукольного театра «Пинокио» в Лодзи, также выступал в театрах Ченстоховы, Вроцлава и других. С 1970-х стал сниматься в кино. За свою карьеру он исполнил более ста ролей.

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ФОТО: KINO-TEATR.RU
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