Умер фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер

В возрасте 49 лет умер фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер, сообщает Newsweek.

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По данным источников издания, музыканта нашли мертвым в собственном доме. Причина скоропостижной смерти пока не установлена.

Родственники Бинзера также пока не комментировали новость о смерти. В соцсетях исполнителя опубликовано черно-белое фото, под которым его поклонники оставляют соболезнования.

Наиболее известной работой артиста является хит группы Crazy Town Butterfly, который был выпущен в 2001 году и смог войти в десятку лучших клипов столетия MTV, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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