Умер фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер

По данным источников издания, музыканта нашли мертвым в собственном доме. Причина скоропостижной смерти пока не установлена.

Родственники Бинзера также пока не комментировали новость о смерти. В соцсетях исполнителя опубликовано черно-белое фото, под которым его поклонники оставляют соболезнования.

Наиболее известной работой артиста является хит группы Crazy Town Butterfly, который был выпущен в 2001 году и смог войти в десятку лучших клипов столетия MTV, передает «Радиоточка НСН».

