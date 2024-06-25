Умер фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер
В возрасте 49 лет умер фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер, сообщает Newsweek.
По данным источников издания, музыканта нашли мертвым в собственном доме. Причина скоропостижной смерти пока не установлена.
Родственники Бинзера также пока не комментировали новость о смерти. В соцсетях исполнителя опубликовано черно-белое фото, под которым его поклонники оставляют соболезнования.
Наиболее известной работой артиста является хит группы Crazy Town Butterfly, который был выпущен в 2001 году и смог войти в десятку лучших клипов столетия MTV, передает «Радиоточка НСН».
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