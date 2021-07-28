Умер экс-барабанщик Slipknot Джои Джордисон
В США скончался бывший барабанщик и основатель ню-метал группы Slipknot Джои Джордисон. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на его родственников.
Семья рассказала, что музыканту было 46 лет, умер он «мирно во сне» 26 июля. О причине кончины ничего не сообщается.
Slipknot в 2000-х стала одной из ведущих мировых метал-групп. В 2006 году коллектив стал обладателем престижной премии «Грэмми». Кроме Slipknot, Джордисон работал и в других коллективах, но они не стали настолько популярными.
В 2013-м Джордисон покинул Slipknot, спустя три года у него диагностировали воспалительное заболевание спинного мозга, приводящее к параличу ног (поперечный миелит), передает телеканал «360».
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