Умер экс-барабанщик Slipknot Джои Джордисон

В США скончался бывший барабанщик и основатель ню-метал группы Slipknot Джои Джордисон. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на его родственников.

Семья рассказала, что музыканту было 46 лет, умер он «мирно во сне» 26 июля. О причине кончины ничего не сообщается.

Slipknot в 2000-х стала одной из ведущих мировых метал-групп. В 2006 году коллектив стал обладателем престижной премии «Грэмми». Кроме Slipknot, Джордисон работал и в других коллективах, но они не стали настолько популярными.

В 2013-м Джордисон покинул Slipknot, спустя три года у него диагностировали воспалительное заболевание спинного мозга, приводящее к параличу ног (поперечный миелит), передает телеканал «360».

