Умер диджей Tomcraft

Причина смерти Брюкнера неизвестна. При этом родные диджея указали, что он умер 15 июля.

Томас Брюкнер родился 12 июня 1975 года. Карьеру начал в 18 лет в ночных клубах Мюнхена. Свой первый сингл «Rollercoaster» он выпустил в 1995 году. Самыми известными работами диджея являются треки «Prosac», «The Mission», а также «Loneliness», который в 2002 году добрался до первых строчек танцевальных чартов во многих странах мира

В 2003 году Tomcraft получил три награды Dance Music Awards: за лучший альбом, лучший танцевальный трек и лучший радиохит.

Ранее в Таиланде трагически погиб российский диджей Павел Штаер. Музыкант утонул на острове Пханган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

