Умер бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби

О смерти музыканта в своих соцсетях также сообщили клуб The Cavern Club Liverpool, в котором легендарная команда приобрела известность, а также Роаг Бест - брат бывшего барабанщика Beatles Пита Беста.

Чес Ньюби четыре раза выступал с The Beatles, в том числе дважды в Ливерпуле, заменяя Стюарта Сатклиффа. Однако от предложения Джона Леннона остаться в группе он отказался, решив сосредоточиться на образовании. В итоге постоянным бас-гитаристом стал Пол Маккартни.

Ранее в возрасте 60 лет умер один из основателей британской группы Depeche Mode Энди Флетчер, причиной смерти стало расслоение аорты, сообщает RT.

