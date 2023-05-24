Умер бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби
Бывший бас-гитарист группы The Beatles Чес Ньюби умер в возрасте 81 года, сообщает New Musical Express.
О смерти музыканта в своих соцсетях также сообщили клуб The Cavern Club Liverpool, в котором легендарная команда приобрела известность, а также Роаг Бест - брат бывшего барабанщика Beatles Пита Беста.
Чес Ньюби четыре раза выступал с The Beatles, в том числе дважды в Ливерпуле, заменяя Стюарта Сатклиффа. Однако от предложения Джона Леннона остаться в группе он отказался, решив сосредоточиться на образовании. В итоге постоянным бас-гитаристом стал Пол Маккартни.
Ранее в возрасте 60 лет умер один из основателей британской группы Depeche Mode Энди Флетчер, причиной смерти стало расслоение аорты, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова анонсировала ответ Москвы на новый пакет антироссийских санкций
- Источник: Главком ВСУ Залужный получил ранения головы при ракетном ударе под Херсоном
- Эдита Пьеха стала почетным гражданином Санкт-Петербурга
- Захарова: Россия против инициативы Украины по расширению зерновой сделки
- Умер бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби
- СМИ: Жорди Альба решил покинуть «Барселону»
- Захарова назвала поставки F-16 на Украину причиной дальнейшей эскалации конфликта
- В Белгородской области в результате атаки диверсантов повреждены не менее 500 домов
- Си Цзиньпин: Китай готов строить отношения с Россией на основе взаимной поддержки
- Налоговая разблокировала счета Инстасамки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru