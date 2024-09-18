Умер бывший бас-гитарист «Монгол Шуудан» Ядриков
18 сентября 202418:05
На 57 году жизни скончался бас-гитарист группы «Монгол Шуудан» Вячеслав Ядриков, говорится в паблике группы в «ВКонтакте».
«Он вошел в плеяду так называемых "золотых составов" группы, придя в коллектив, когда тот находился на грани распада», - говорится в соцсети.
Причина смерти музыканта не называется.
Участники коллектива выражают соболезнования семье Ядрикова, подчеркивая, что он был прекрасным человеком и музыкантом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru