Умер бывший бас-гитарист «Монгол Шуудан» Ядриков

На 57 году жизни скончался бас-гитарист группы «Монгол Шуудан» Вячеслав Ядриков, говорится в паблике группы в «ВКонтакте».

«Он вошел в плеяду так называемых "золотых составов" группы, придя в коллектив, когда тот находился на грани распада», - говорится в соцсети.

Причина смерти музыканта не называется.

Участники коллектива выражают соболезнования семье Ядрикова, подчеркивая, что он был прекрасным человеком и музыкантом.

