Фестиваль «Добровидение» пройдет в 10 раз как альтернатива «Евровидению»

Международный музыкальный фестиваль народной песни «Добровидение» пройдет в российской столице с 8 по 13 мая. На этот раз мероприятие будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония вручения народных призов назначена на 8 мая в Центральном доме Российской армии, а гала-концерты участников состоятся в Государственном Кремлевском дворце и зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Прием заявок завершится 10 апреля.

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По задумке организаторов, «Добровидение» представляет собой отечественный аналог «Евровидения». Первый фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом году в России предполагается провести также музыкальный конкурс «Интервидение» по указу президента. Мероприятие пройдет в сентябре. Организаторы рассчитывают, что оно соберет представителей около 20 стран, включая все государства политического объединения БРИКС.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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