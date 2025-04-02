Фестиваль «Добровидение» пройдет в 10 раз как альтернатива «Евровидению»

Международный музыкальный фестиваль народной песни «Добровидение» пройдет в российской столице с 8 по 13 мая. На этот раз мероприятие будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония вручения народных призов назначена на 8 мая в Центральном доме Российской армии, а гала-концерты участников состоятся в Государственном Кремлевском дворце и зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Прием заявок завершится 10 апреля.