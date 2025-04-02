Фестиваль «Добровидение» пройдет в 10 раз как альтернатива «Евровидению»
Международный музыкальный фестиваль народной песни «Добровидение» пройдет в российской столице с 8 по 13 мая. На этот раз мероприятие будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Церемония вручения народных призов назначена на 8 мая в Центральном доме Российской армии, а гала-концерты участников состоятся в Государственном Кремлевском дворце и зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Прием заявок завершится 10 апреля.
По задумке организаторов, «Добровидение» представляет собой отечественный аналог «Евровидения». Первый фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом году в России предполагается провести также музыкальный конкурс «Интервидение» по указу президента. Мероприятие пройдет в сентябре. Организаторы рассчитывают, что оно соберет представителей около 20 стран, включая все государства политического объединения БРИКС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru