«Uma2Rman» перепела Людмилу Зыкину

Группа «Uma2Rman» представила кавер на песню более известную в исполнении Людмилы Зыкиной «Течет река Волга».

Трек был выпущен в рамках экологического проекта «Вместе мы – польза!». Переосмыслением известной песни музыканты хотели напомнить об актуальной проблеме загрязнения Волги и привлечь внимание аудитории к теме ответственного потребления.

«Мы с родителями, братом и сестрой очень часто бывали на Волге. Именно здесь я поймал свою первую рыбу», - сказал Владимир Кристовский.

В рамках кампании «Вместе мы — польза!» будут очищены три участка на Волге, которые выберут россияне с помощью голосования на сайте проекта.


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Фото: YouTube/Uma2Rman
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