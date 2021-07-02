«Uma2Rman» перепела Людмилу Зыкину

«Мы с родителями, братом и сестрой очень часто бывали на Волге. Именно здесь я поймал свою первую рыбу», - сказал Владимир Кристовский.

В рамках кампании «Вместе мы — польза!» будут очищены три участка на Волге, которые выберут россияне с помощью голосования на сайте проекта.



