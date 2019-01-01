«Улыбаемся и Паша»: Играем без определенного стиля, но народу нравится

Финалист конкурса молодых музыкантов, организованных телеканалом НАШЕ ТВ «Улыбаемся и Паша» Павел Суменков во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019» рассказал о стиле, в котором исполняет музыку.

«Нас всего четверо в коллективе. Вроде бы это русский рок, а вроде бы джаз-фолк-рок… Я вокалист, играю на баяне, на гитаре, на кларнете, на губной гармошке. У нас нет тяжелой музыки, сказать однозначно, что у нас определенный стиль, сложно. Главное, чтобы народу нравилось. В 16:00 мы выступаем на сцене НАШЕ 2.0, приходите, как раз послушаете», - рассмеялся он.

У коллектива «Улыбаемся и Паша» очень разнообразная аудитория: кто-то называет их преемниками «Аукцыона», кто-то радуется настоящему роковому звучанию, а кому-то приятно вникать в тексты, наполненные глубоким смыслом.

Всего нa трех сценaх 20-го фестиваля «Нашествие» в Большом Завидове Тверской области в течение четырех дней выступят более 130 коллективов, в том числе «Би-2», «Мумий Тролль», Гарик Сукaчев, «Дельфин» и многие другие. Крупнейший в стране музыкальный фестиваль продлится с 18 по 21 июля.

