Чичерину при обстреле в Карабахе спасла кошка

Певица Юлия Чичерина призналась, что от обстрела в одном из сел Нагорного Карабаха ее спасла кошка. “Чувствую себя отлично, без ранений. Обстрел происходил с беспилотников. Прятаться было негде, меня спасла кошка. Я увидела, что она сидит, мы сидели с ней вместе”, – сказала она военкору Семену Пегову.

Чичерина вместе с супругом Сухрабом Раджабовым выехали из опасной зоны, где они попали под артиллерийский обстрел. Сейчас они находятся в Степанакерте. Супруги планируют остаться в Нагорном Карабахе, чтобы Чичерина выступила перед солдатами, рассказал представитель артистки.

Также из Нагорного Карабаха накануне поступили сообщения о журналистах, попавших под обстрел. Среди них заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский и двое корреспондентов французской газеты Le Monde. По последним данным, журналисты французского издания получили ранения.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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ФОТО: Фотограф: Валерий Латыпов
ТЕГИ:ОбстрелНагорный КарабахЮлия Чичерина
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