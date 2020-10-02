Чичерину при обстреле в Карабахе спасла кошка

Певица Юлия Чичерина призналась, что от обстрела в одном из сел Нагорного Карабаха ее спасла кошка. “Чувствую себя отлично, без ранений. Обстрел происходил с беспилотников. Прятаться было негде, меня спасла кошка. Я увидела, что она сидит, мы сидели с ней вместе”, – сказала она военкору Семену Пегову.



Чичерина вместе с супругом Сухрабом Раджабовым выехали из опасной зоны, где они попали под артиллерийский обстрел. Сейчас они находятся в Степанакерте. Супруги планируют остаться в Нагорном Карабахе, чтобы Чичерина выступила перед солдатами, рассказал представитель артистки.



Также из Нагорного Карабаха накануне поступили сообщения о журналистах, попавших под обстрел. Среди них заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский и двое корреспондентов французской газеты Le Monde. По последним данным, журналисты французского издания получили ранения.



В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.



В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

