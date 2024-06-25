Украинская певица Лобода снялась в цветах флага России в новом клипе

Украинские поклонники подвергли критике в интернете исполнительницу Светлану Лободу, которой запретили въезд в Россию за критику в адрес российской власти на 50 лет в апреле 2022 года, за съемки в цветах российского триколора в новом клипе. Лобода выложила эпизод из нового клипа в личном блоге на YouTube.

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В клипе певица предстала в белом платье на фоне синих кресел с красным гипсом на руке.

Комментаторы увидели в кадре из клипа аллюзию на российский флаг и потребовали от певицы объяснить свои действия, заподозрив ее в поддержке России.

Ранее Лобода анонсировала выпуск новой песни «Метелица» на русском языке.

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ФОТО: Кадр из клипа Лободы с российским триколором
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