Украина не согласилась с переносом «Евровидения» в 2023 году

Украина не согласна с решением организаторов «Евровидения» о переносе конкурса в 2023 году. Об этом заявил глава министерства культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко в соцсетях.

По его словам, Украина не согласна с характером принятия такого решения, когда ее поставили перед фактом без каких-либо обсуждений.