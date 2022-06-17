Украина не согласилась с переносом «Евровидения» в 2023 году
Украина не согласна с решением организаторов «Евровидения» о переносе конкурса в 2023 году. Об этом заявил глава министерства культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко в соцсетях.
По его словам, Украина не согласна с характером принятия такого решения, когда ее поставили перед фактом без каких-либо обсуждений.
«Мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения – 2023 на Украине», - написал Ткаченко.
Ранее Европейский вещательный союз сообщил, что Украина в следующем году в связи с боевыми действиями на ее территории, не сможет принять «Евровидение». Конкурс может пройти в Великобритании, представители которого заняли в этом году второе место.
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