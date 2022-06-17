Издевательство над украинцами: Пригожин об отмене «Евровидения-2023» на Украине
Издевательством над украинцами назвал отмену музыкального конкурса «Евровидение-2023» на территории Украины назвал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Кроме смеха у меня это ничего не вызывает. Вообще Европа, как всегда, отличилась, это уже даже не двойные стандарты, а откровенное издевательство над гражданами Украины», - сказал NEWS.ru Пригожин.
Ранее в пятницу Европейский вещательный союз объявил, что Украина из-за боевых действий на ее территории не сможет принять конкурс в следующем году. Организаторы мероприятия начали переговоры о возможности принять следующий фестиваль с Великобританией, представители которой заняли в состязании в 2022 году второе место.
Пригожин также заявил, что считает конкурс «Евровидение» старомодным и не интересным. Кроме того, его смущает ЛГБТ-повестка мероприятия.
«Я, конечно, не гомофоб, но на Евровидении это явление перешло все разумные и не очень рамки. Почему вы заставляете меня принимать ваши ценности, в то время как я вам свои не навязываю? Ну не хочу я смотреть на мужика в юбке, и точка», — заявил продюсер.
Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение-2022», который проходил в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra, исполнившая песню Stefania.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Путин прокомментировал провал «блицкрига» против экономики России словами Марка Твена
- Зеленский обсудил с Джонсоном поставки оружия Киеву
- Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян
- Украина не согласилась с переносом «Евровидения» в 2023 году
- Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине почти двух тысяч наёмников
- Издевательство над украинцами: Пригожин об отмене «Евровидения-2023» на Украине
- Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых
- Путин заявил о необходимости декриминализации экономических составов правонарушений
- Представитель Зеленского заявила, что Украина намерена вернуть Крым военным путём
- «Импортозамещение - не панацея». Путин заявил, что Россия должна создавать новые стандарты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru