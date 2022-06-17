Издевательство над украинцами: Пригожин об отмене «Евровидения-2023» на Украине

Ранее в пятницу Европейский вещательный союз объявил, что Украина из-за боевых действий на ее территории не сможет принять конкурс в следующем году. Организаторы мероприятия начали переговоры о возможности принять следующий фестиваль с Великобританией, представители которой заняли в состязании в 2022 году второе место.

Пригожин также заявил, что считает конкурс «Евровидение» старомодным и не интересным. Кроме того, его смущает ЛГБТ-повестка мероприятия.

«Я, конечно, не гомофоб, но на Евровидении это явление перешло все разумные и не очень рамки. Почему вы заставляете меня принимать ваши ценности, в то время как я вам свои не навязываю? Ну не хочу я смотреть на мужика в юбке, и точка», — заявил продюсер.

Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение-2022», который проходил в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra, исполнившая песню Stefania.

