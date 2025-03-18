Уилл Смит раскрыл дату выхода нового альбома
Американский актёр и певец Уилл Смит в своих соцсетях объявил, что его новый студийный альбом выйдет 28 марта.
Пластинка получила название «Based On A True Story». Это будет первая полноценная студийная работа Смита за последние 20 лет.
В новый альбом вошли 14 песен. Среди тех, кто помогал Смиту в записи значатся его сын Джейден, а также его давний партнёр диджей Jazzy Jeff, с которым они прославились ещё в 1990-х годах.
Ранее российский рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) объявил о завершении карьеры музыканта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР опровергла вспышку ротавируса в Египте
- Читатели выбрали главного злодея мировой литературы
- Доллару предсказали падение до 70 рублей при успехе переговоров России и США
- Экс-игрок «Зенита» потребовал проверить футболистов «Спартака» на допинг
- СМИ: Россия требует приостановить поставки оружия Украине на время перемирия
- Песков: Неверно называть разговор Путина и Трампа «новой Ялтой»
- Госдума одобрила проведение эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам
- Российский предприниматель получил 17 лет за совращение малолетних
- Стендап-комика Останина задержали за оскорбление участника СВО
- Уилл Смит раскрыл дату выхода нового альбома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru