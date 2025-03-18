Уилл Смит раскрыл дату выхода нового альбома

Американский актёр и певец Уилл Смит в своих соцсетях объявил, что его новый студийный альбом выйдет 28 марта.

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Пластинка получила название «Based On A True Story». Это будет первая полноценная студийная работа Смита за последние 20 лет.

В новый альбом вошли 14 песен. Среди тех, кто помогал Смиту в записи значатся его сын Джейден, а также его давний партнёр диджей Jazzy Jeff, с которым они прославились ещё в 1990-х годах.

Ранее российский рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) объявил о завершении карьеры музыканта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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