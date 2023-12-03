Уилл Смит подтвердил работу над сиквелом фильма «Я — легенда»

Сиквел расскажет о событиях после оригинального фильма. За основу сценария взят альтернативный финал, в котором герой Смита выживает и вместе с Анной и Итаном покидает зараженный Нью-Йорк.

Подробностей сюжета Смит не раскрыл.

События первой части разворачиваются в Нью-Йорке, большая часть населения которого превратилась в опасных зомби. Персонаж Уилла Смита обладает иммунитетом и пытается изобрести вакцину.

Ранее актер Том Харди заявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3». Картина выйдет в прокат в ноябре 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

