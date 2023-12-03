Уилл Смит подтвердил работу над сиквелом фильма «Я — легенда»
Актер Уилл Смит сообщил о готовности сценария второй части фантастического боевика «Я — легенда», пишет портал Screendaily.com.
Сиквел расскажет о событиях после оригинального фильма. За основу сценария взят альтернативный финал, в котором герой Смита выживает и вместе с Анной и Итаном покидает зараженный Нью-Йорк.
Подробностей сюжета Смит не раскрыл.
События первой части разворачиваются в Нью-Йорке, большая часть населения которого превратилась в опасных зомби. Персонаж Уилла Смита обладает иммунитетом и пытается изобрести вакцину.
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