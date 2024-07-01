Уилл Смит представил новый трек
Американский актёр и певец Уилл Смит представил новый трек «You Can Make It», который войдёт в его новую пластинку «Dance In Your Darkest Moments».
Премьера песни состоялась на церемонии награждения BET Awards. Вместе со Смитом её спели Кирк Франклин, Чандлер Мур и хор рэпера Канье Уэста Fridayy & Sunday Service Choir.
В новом произведении Смит выражает поддержку всем, кто борется с невзгодами, а также напомнил, что даже самая тёмная ночь рано или поздно станет днём.
О том, что Смит готовит новый альбом, стало известно ещё в апреле 2024 года. Отмечается, что релиз «Dance In Your Darkest Moments» станет первой студийной работой певца с 2005 года.
Ранее Академия кинематографических искусств и наук США запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар», на протяжении 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru