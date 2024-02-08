Каждый второй россиянин по дороге на работу слушает музыку или подкасты
Каждый второй россиянин во время поездки от дома до работы слушает музыку, аудиокниги или подкасты. Подобными данными поделился с НСН HiFi-стриминг «Звук».
Согласно опросу стриминга, 75% россиян проводят в дороге до работы от 30 минут до часа. При этом 36% выбирают метро, 17% пользуются наземным общественным транспортом, еще 13% респондентов передвигаются на личном автомобиле, а каждый пятый опрошенный добирается пешком.
Более 60% россиян в дороге отдают предпочтение прослушиванию музыки. Среди любимых жанров респонденты выделили поп (68%), рэп (49%), рок (18%) и шансон (13%). Еще 6% выбирают панк-рок или бардовскую песню, по 4% опрошенных включают в поездке джаз или народные песни. При этом у каждого пятого россиянина есть отдельный плейлист, который он слушает в дороге.
Около 19% опрошенных выбирают не музыку, а подкасты. Чаще всего слушают информацию о психологии (27%), личной эффективности (22%), бизнесе (10%), технологии и IT (10%) или тру-крайм (13%). Еще 12% от общего числа опрошенных отметили, что отдают предпочтение аудиокнигам, 7% респондентов выбирают радио.
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- Каждый второй россиянин по дороге на работу слушает музыку или подкасты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru