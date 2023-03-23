Ученые: Бетховен мог умереть из-за алкоголя

Ученые из США и Европы впервые провели ДНК-тест волос композитора Людвига ван Бетховена, результаты которого назвали алкоголь вероятной причиной смерти известного классика, следует из исследования, опубликованного в журнале Current Biology.

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Исследование показало, что у композитора было несколько серьезных заболеваний, в частности, цирроз печени и гепатит B. Из дневниковых записей Бетховена известно, что композитор злоупотреблял алкоголем, что, по мнению специалистов, могло усугубить состояние классика. Однако, ученым не удалось узнать, когда именно музыкант заразился гепатитом В, поэтому они не берутся судить о влиянии болезни на организм.

«Принимая во внимание известную историю его болезней, весьма вероятно, что причиной смерти была совокупность этих всех факторов, включая употребление алкоголя», - заявил руководитель исследовательской группы из Кембриджского университета Тристан Бегг.

Также ученым не удалось установить причины потери слуха и проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) у композитора. Однако ДНК-тест показал, что музыкант был отравлен свинцом, что могло вызвать проблемам со здоровьем, включая потерю слуха.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили ДНК неизвестного происхождения в почве.

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