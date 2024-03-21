Участников группы ABBA наградили шведским орденом Вазы
Король Швеции Карл XVI Густав наградил участников группы ABBA орденом Вазы. Об этом сообщает пресс-служба королевского дворца.
В сообщении говорится, что Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Рёйсс и Бьорн Ульвеус были удостоены награды за их «особый вклад в международную музыкальную жизнь».
Отмечается, что представители Швеции получат Королевский рыцарский орден впервые за почти 50 лет. Всего в список попали тринадцать шведов.
Ранее Бенни Андерсон заявил, что группа АВВА не будет принимать участие в «Евровидении 2024», даже с учётом 50-летия своей победы в конкурсе, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru