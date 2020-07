Пригожин посоветовал молодежи учиться у группы ABBA

Пять новых песен намерена выпустить легендарная шведская поп-группа ABBA в следующем году. Об этом сообщил The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

По его словам, композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии коронавируса.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил уверенность, что новые песни ABBA будут интересны поклонникам.

«Независимо от возраста, творческого периода каждому артисту, если он в активной фазе, хочется что-то создавать. Удачно или неудачно – покажет время. Все, что ABBA сделала до сих пор, является великой музыкой. Я бы сравнил даже с музыкой Моцарта. Все, что они создали, живет десятилетия. Два, три поколения выросли на песнях группы ABBA. У поклонников группы совершенно точно есть интерес к тому, что они могут сделать сейчас. Я бы с удовольствием послушал их новые песни», - сказал Пригожин.