Пригожин посоветовал молодежи учиться у группы ABBA

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил уверенность, что новые песни ABBA будут не менее интересны поклонникам.



Пять новых песен намерена выпустить легендарная шведская поп-группа ABBA в следующем году. Об этом сообщил The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

По его словам, композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии коронавируса.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил уверенность, что новые песни ABBA будут интересны поклонникам.

«Независимо от возраста, творческого периода каждому артисту, если он в активной фазе, хочется что-то создавать. Удачно или неудачно – покажет время. Все, что ABBA сделала до сих пор, является великой музыкой. Я бы сравнил даже с музыкой Моцарта. Все, что они создали, живет десятилетия. Два, три поколения выросли на песнях группы ABBA. У поклонников группы совершенно точно есть интерес к тому, что они могут сделать сейчас. Я бы с удовольствием послушал их новые песни», - сказал Пригожин.

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По его мнению, знаменитым шведам не нужно переживать из-за того, что молодежь может не воспринять их творчество.

«Какими вкусами, пристрастиями живет сегодня молодежь, меня очень интересует. Я даже переживаю по этому поводу. Но ориентироваться на то, что будет думать молодежь, пытаться угодить молодежи я бы не стал. Это бессмысленно и бесполезно. Что бы они ни выпустили, история ABBA на этом не заканчивается. Это беда нашего времени: мы все пытаемся угодить молодежи. Какого хрена?! Это пусть молодежь угождает нам, подстраивается под нас!» - заявил собеседник НСН.

Он подчеркнул, что у ABBA есть, чему поучиться.

«Мы должны быть примером для подражания, давать им возможность учиться у нас. У ABBA есть чему поучиться. Они ж ничего нового не написали, все эти молодежные ребята. Они пользуются тем, что было создано до них. Сейчас диско снова в моде. Снова стало актуальным то, что сделали Bee Gees 50 лет назад. Они ничего нового не написали. Более того, их больше бьют за плагиат, чем советских артистов. Я бы с удовольствием учился у молодежи. Но нечему! Наша молодежная музыка оставляет желать лучшего», - посетовал продюсер.

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Последний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году, а неизданные треки выходили впоследствии в 1993 и 1994 годах.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Иосиф Пригожин
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