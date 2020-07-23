Пригожин посоветовал молодежи учиться у группы ABBA
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил уверенность, что новые песни ABBA будут не менее интересны поклонникам.
Пять новых песен намерена выпустить легендарная шведская поп-группа ABBA в следующем году. Об этом сообщил The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.
По его словам, композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии коронавируса.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил уверенность, что новые песни ABBA будут интересны поклонникам.
«Независимо от возраста, творческого периода каждому артисту, если он в активной фазе, хочется что-то создавать. Удачно или неудачно – покажет время. Все, что ABBA сделала до сих пор, является великой музыкой. Я бы сравнил даже с музыкой Моцарта. Все, что они создали, живет десятилетия. Два, три поколения выросли на песнях группы ABBA. У поклонников группы совершенно точно есть интерес к тому, что они могут сделать сейчас. Я бы с удовольствием послушал их новые песни», - сказал Пригожин.
По его мнению, знаменитым шведам не нужно переживать из-за того, что молодежь может не воспринять их творчество.
«Какими вкусами, пристрастиями живет сегодня молодежь, меня очень интересует. Я даже переживаю по этому поводу. Но ориентироваться на то, что будет думать молодежь, пытаться угодить молодежи я бы не стал. Это бессмысленно и бесполезно. Что бы они ни выпустили, история ABBA на этом не заканчивается. Это беда нашего времени: мы все пытаемся угодить молодежи. Какого хрена?! Это пусть молодежь угождает нам, подстраивается под нас!» - заявил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что у ABBA есть, чему поучиться.
«Мы должны быть примером для подражания, давать им возможность учиться у нас. У ABBA есть чему поучиться. Они ж ничего нового не написали, все эти молодежные ребята. Они пользуются тем, что было создано до них. Сейчас диско снова в моде. Снова стало актуальным то, что сделали Bee Gees 50 лет назад. Они ничего нового не написали. Более того, их больше бьют за плагиат, чем советских артистов. Я бы с удовольствием учился у молодежи. Но нечему! Наша молодежная музыка оставляет желать лучшего», - посетовал продюсер.
Последний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году, а неизданные треки выходили впоследствии в 1993 и 1994 годах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
795 тыс.+5 848 / сут.
Умерли
12 892+147 / сут.
Выздоровели
580 тыс.+8 277 / сут.
- Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в забегаловках
- Москва обвинила Киев в фактическом выходе из минских соглашений
- Российский «Прогресс МС-15» выведен на околоземную орбиту. Видео
- Молитва в превращенном в мечеть Ай-Софии продлится сутки
- В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru