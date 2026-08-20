Участники из 26 регионов России присоединились к конкурсу «Страна звучит»
Жители 26 регионов России вошли в число участников конкурса современных клипов на национальных языках «Страна звучит» от телеканала РУ.ТВ, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Участники представили работы на башкирском, чеченском, осетинском, татарском, удмуртском, якутском и других языках. Заявки присылали жители с разных частей страны: от Центральной и Северо-Западной России до Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Наибольшее число клипов прислали исполнители из Москвы, Якутска, Казани, Новосибирска, Астрахани и Санкт-Петербурга.
Прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 31 августа. Затем будет проведен предварительный отбор работ, и с 21 сентября будет запущено публичное голосование зрителей за понравившиеся клипы.
Победитель будет объявлен 9 октября. Главный приз — возможность ротации клипа в эфире телеканала РУ.ТВ.
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