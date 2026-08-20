Участники из 26 регионов России присоединились к конкурсу «Страна звучит»

Участники представили работы на башкирском, чеченском, осетинском, татарском, удмуртском, якутском и других языках. Заявки присылали жители с разных частей страны: от Центральной и Северо-Западной России до Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Наибольшее число клипов прислали исполнители из Москвы, Якутска, Казани, Новосибирска, Астрахани и Санкт-Петербурга.

Прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 31 августа. Затем будет проведен предварительный отбор работ, и с 21 сентября будет запущено публичное голосование зрителей за понравившиеся клипы.

Победитель будет объявлен 9 октября. Главный приз — возможность ротации клипа в эфире телеканала РУ.ТВ.

