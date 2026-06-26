В России запустят конкурс клипов на национальных языках «Страна звучит»

Принять участие в проекте смогут исполнители, которые в творчестве обращаются к национальным языкам, самобытным традициям и культурному наследию своих регионов. Он пройдет в несколько этапов. После приема заявок будут отобраны и представлены на зрительское голосование лучшие работы. Победителю конкурса будет предоставлена возможность ротации клипа в эфире телеканала.

«У нас больше 190 народностей и 89 регионов. У каждого – свои особенности. И этот конкурс — возможность показать, насколько разнообразно и многогранно музыкальное пространство России», — сообщила представитель телеканала Любовь Маляревская.

По ее словам, задача проекта состоит в том, чтобы показать, что сохранение культурного наследия и развитие современной музыкальной индустрии не противоречат друг другу. Она добавила, что телеканал хочет поддержать артистов, использующих национальные мотивы в своей работе.

