В России запустят конкурс клипов на национальных языках «Страна звучит»
Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках «Страна звучит» стартует на телеканале РУ.ТВ с 1 июля. Проект приурочен к Году единства народов России и нацелен на культурное сплочение и продвижение этнических особенностей народов страны через актуальные музыкальные форматы.
Принять участие в проекте смогут исполнители, которые в творчестве обращаются к национальным языкам, самобытным традициям и культурному наследию своих регионов. Он пройдет в несколько этапов. После приема заявок будут отобраны и представлены на зрительское голосование лучшие работы. Победителю конкурса будет предоставлена возможность ротации клипа в эфире телеканала.
«У нас больше 190 народностей и 89 регионов. У каждого – свои особенности. И этот конкурс — возможность показать, насколько разнообразно и многогранно музыкальное пространство России», — сообщила представитель телеканала Любовь Маляревская.
По ее словам, задача проекта состоит в том, чтобы показать, что сохранение культурного наследия и развитие современной музыкальной индустрии не противоречат друг другу. Она добавила, что телеканал хочет поддержать артистов, использующих национальные мотивы в своей работе.
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