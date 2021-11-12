Участники Би-2, Сплин и Танцы Минус вспомнили свою первую группу
«Эдипов Комплекс» - коллектив, объединивший нынешних участников Би-2, Сплин и Танцы Минус в 2021 году отметит свое 30-летие.
Для своего юбилея «Эдипов Комплекс» подготовил цифровое переиздание альбомов. Ремастеринг дебютного альбома Egoism специально для этого релиза выполнил записывавший его звукорежиссёр Никита Иванов-Номан. А к альбому Lost & Found в качестве бонуса добавлены два ранее никогда не издававшихся трека.
Основатели и идеологи ЭК – музыканты из Санкт-Петербурга: автор песен, вокалист и флейтист Ян Николенко и басист Михаил Хаит.
Группа была востребована и популярна на клубной сцене. Обрела, в том числе и зарубежных поклонников, таких как лидер немецкой группы Fool’s Garden Петер Фройденталер, который записал дуэт с Яном для песни All that I can see. Коллектив издал два альбома – Egoism в 1996 году и Lost & Found в 2008 – и распался, а его участники разошлись по крупным российским музыкальным проектам, таким как Сплин, Би-2 и Танцы Минус.
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