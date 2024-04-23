Участники «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии
Несколько участников рок-группы «Би-2», а также члены их семей, подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава аппарата президента республики Адриан Бэлуцел.
Он не уточнил, о ком именно идёт речь, но отметил, что заявления будут направлены президенту страны Майе Санду, их рассмотрят в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах республики Молдова».
«В нашей стране всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы», - написал Бэлуцел.
Он также добавил, что Кишинёв будет помогать всем, «кто выступает за мир — и кого за это преследуют».
Ранее группа «Би-2» (вокалист коллектива Егор Бортник признан в России иноагентом) объявила об уходе гитариста Андрея Звонкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru