Участники «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии

Он не уточнил, о ком именно идёт речь, но отметил, что заявления будут направлены президенту страны Майе Санду, их рассмотрят в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах республики Молдова».

«В нашей стране всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы», - написал Бэлуцел.

Он также добавил, что Кишинёв будет помогать всем, «кто выступает за мир — и кого за это преследуют».

Ранее группа «Би-2» (вокалист коллектива Егор Бортник признан в России иноагентом) объявила об уходе гитариста Андрея Звонкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

