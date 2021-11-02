U2 с песней из «Зверопой 2» дебютировали в TikTok
Группа U2 завела аккаунт в социальной сети TikTok. Первым своим постом музыканты представили фрагмент песни «Your Song Saved My Life», которая вошла в саундтрек анимационного фильма «Зверопой 2».
Мировая премьера мультфильма состоится 14 ноября. В нем фронтмен U2 Боно озвучил рок-звезду затворника Клэя Кэллоуэя.
Композиция «Your Song Saved My Life» будет представлена целиком 3 ноября, после чего она станет доступна в библиотеке TikTok наряду с остальными хитами группы U2.
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