Из британской Королевской оружейной палаты украли пушку XIX века

Бронзовую гладкоствольную пушку XIX века украли из коллекции британской Королевской оружейной палаты. Об этом сообщает The Times со ссылкой на официального представителя музея.

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Оружие длиной 1,7 м пропало из хранилища, в которое было перемещено в феврале.

«После обнаружения кражи мы сразу же вызвали полицию, которая пообещала сделать все возможное для скорейшего возвращения экспоната», — указал собеседник издания.

По мнению представителя КОП, пушку могли украсть для дальнейшей сдачи на металлолом, «а не из-за исторической и культурной ценности».

Ранее во время инвентаризации в оружейной палате в Лондоне, а также в ее филиалах в Лидсе и Портсмуте обнаружили пропажу нескольких артефактов, в том числе ружейных штыков 1837 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КражаМузейВеликобритания

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