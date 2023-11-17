Из британской Королевской оружейной палаты украли пушку XIX века
Бронзовую гладкоствольную пушку XIX века украли из коллекции британской Королевской оружейной палаты. Об этом сообщает The Times со ссылкой на официального представителя музея.
Оружие длиной 1,7 м пропало из хранилища, в которое было перемещено в феврале.
«После обнаружения кражи мы сразу же вызвали полицию, которая пообещала сделать все возможное для скорейшего возвращения экспоната», — указал собеседник издания.
По мнению представителя КОП, пушку могли украсть для дальнейшей сдачи на металлолом, «а не из-за исторической и культурной ценности».
Ранее во время инвентаризации в оружейной палате в Лондоне, а также в ее филиалах в Лидсе и Портсмуте обнаружили пропажу нескольких артефактов, в том числе ружейных штыков 1837 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «АвтоВАЗ» возобновит выпуск Vesta c «Евро-5» и Niva c ABS
- В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,4
- Мурманская область за четыре года заработала на туризме 12,6 миллиарда рублей
- ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников
- В суде начались слушания показаний потерпевших по делу о теракте против Татарского
- Из Турции экстрадировали россиянина, обвиняемого в убийстве жены
- В расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» нашли 15 нарушений
- Из британской Королевской оружейной палаты украли пушку XIX века
- Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации
- Глава Минстроя объяснил обрушение дома в Астрахани упущением надзорных органов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru