Из британской Королевской оружейной палаты украли пушку XIX века

Оружие длиной 1,7 м пропало из хранилища, в которое было перемещено в феврале.

«После обнаружения кражи мы сразу же вызвали полицию, которая пообещала сделать все возможное для скорейшего возвращения экспоната», — указал собеседник издания.

По мнению представителя КОП, пушку могли украсть для дальнейшей сдачи на металлолом, «а не из-за исторической и культурной ценности».

Ранее во время инвентаризации в оружейной палате в Лондоне, а также в ее филиалах в Лидсе и Портсмуте обнаружили пропажу нескольких артефактов, в том числе ружейных штыков 1837 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

