У певца Шуры выпали вставные зубы в ходе концерта
Певец Шура поделился с поклонниками историей о том, как во время сегодняшнего концерта у него выпали вставные зубы. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.
«Пою сегодня концерт, и они, ***** [черт подери], выпали», — рассмеялся певец. Кроме того, он показал подписчикам, как вставляет свои верхние зубы.
При этом, комментируя видео, артист пошутил, что этот инцидент «вернул его в 1990-е» с характерным для исполнителя имиджем.
«Хотели меня снова беззубого, нате, получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже!? Вот только не понимаю, как я теперь есть буду!», - пошутил он.
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