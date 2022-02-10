У певца Шуры выпали вставные зубы в ходе концерта

Певец Шура поделился с поклонниками историей о том, как во время сегодняшнего концерта у него выпали вставные зубы. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.

«Пою сегодня концерт, и они, ***** [черт подери], выпали», — рассмеялся певец. Кроме того, он показал подписчикам, как вставляет свои верхние зубы.

При этом, комментируя видео, артист пошутил, что этот инцидент «вернул его в 1990-е» с характерным для исполнителя имиджем.

«Хотели меня снова беззубого, нате, получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже!? Вот только не понимаю, как я теперь есть буду!», - пошутил он.



