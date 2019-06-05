У «Ленинграда» вышел клип с Иисусом Христом

Группа «Ленинград» выпустила новый клип, он снят на песню «i_$uss». Видео было опубликовано на официальном канале группы в YouTube.

По сюжету, девушка приходит в танцевальный клуб, употребив запрещенные вещества, она увлекается молодым человеком, похожим на Иисуса Христа. В заставке создатели музыкального ролика предупредили, что не преследовали цели оскорбить чувства верующих, пишут «Известия».

В качестве режиссера видео выступил Лео Колосовский, пишет «ФедералПресс».

Клип был выложен в Сеть 5 июня. На данный момент он собрал более 370 тысяч просмотров.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление сексуальных сцен из фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен».



