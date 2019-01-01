«Это анекдот»: Шнуров прокомментировал удаление сексуальных сцен из фильма «Рокетмен»
Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых сцен из фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен». Как пишет РИА Новости, речь идёт о фрагментах, где демонстрируются сексуальные взаимоотношения и употребление наркотических веществ.
По мнению лидера группировки «Ленинград», в том случае, если прокатчики пошли на «сокращение» хронометража фильма из-за детей, то эту меру можно считать излишней, поскольку дети и так знают, что Элтон Джон нетрадиционной сексуальной ориентации, отмечает RT.
«Это анекдот!» — заключил музыкант.
Кинокритик Антон Долин в эфире НСН выразил разочарование подобной цензурой, заявив, что без вырезанных сцен фильм теряет весь смысл, а также посетовал, что цензура поощряет пиратство.
К слову, минкультуры РФ не давало прокатчикам рекомендаций по поводу удаления сцен из фильма «Рокетмен», это их собственное решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Кроме того, на включении этих сцен в фильм ранее настаивал сам Элтон Джон.
Музыкальный фильм Декстера Флетчера «Рокетмен», повествующий о жизни Элтона Джона, должен выйти в российский прокат 6 июня.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене