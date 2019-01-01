«Это анекдот»: Шнуров прокомментировал удаление сексуальных сцен из фильма «Рокетмен»

Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых сцен из фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен». Как пишет РИА Новости, речь идёт о фрагментах, где демонстрируются сексуальные взаимоотношения и употребление наркотических веществ.

По мнению лидера группировки «Ленинград», в том случае, если прокатчики пошли на «сокращение» хронометража фильма из-за детей, то эту меру можно считать излишней, поскольку дети и так знают, что Элтон Джон нетрадиционной сексуальной ориентации, отмечает RT.

«Это анекдот!» — заключил музыкант.