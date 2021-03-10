У Александра Маршала нашли нарушение функций мозга
У певца Александра Маршала обнаружили вертебро-базилярную недостаточность, сообщила «Комсомольская правда».
По данным издания, ухудшение кровоснабжения позвоночных и основной артерий такое состояние привело к нарушению функций мозга. Врачи заявили, что заболевание лечится, но представляет опасность для пациента.
4 марта сообщалось, что Александр Маршал был госпитализирован в одну из подмосковных клиник в предынсультном состоянии. Позднее супруга музыканта сообщила, что просто у него поднялось давление, и он уже дома, пишут «Известия».
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