Жена певца Александра Маршала опровергла его госпитализацию
4 марта 202110:54
Жена российского певца Александра Маршала опровергла журналистам данные о его госпитализации. По её словам, музыкант находится дома, передаёт РИА Новости.
"С Александром все в порядке, у него просто скакануло давление, он уже дома", - отметила она.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что 63-летний артист якобы госпитализирован в подмосковной Барвихе в предынсультном состоянии. По их сведениям, экс-солисту рок-группы «Парк Горького» стало плохо вечером 3 марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru