Жена певца Александра Маршала опровергла его госпитализацию

Жена российского певца Александра Маршала опровергла журналистам данные о его госпитализации. По её словам, музыкант находится дома, передаёт РИА Новости.

"С Александром все в порядке, у него просто скакануло давление, он уже дома", - отметила она.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что 63-летний артист якобы госпитализирован в подмосковной Барвихе в предынсультном состоянии. По их сведениям, экс-солисту рок-группы «Парк Горького» стало плохо вечером 3 марта.

