«Тыкву не любим!»: Gayazovs Brothers отказались отмечать Хэллоуин
Gayazovs Brothers в разговоре со спецкором НСН признались, что никогда не отмечали Хэллоуин, а тыквы и вовсе не любят.
Солисты группы Gayazovs Brothers Тимур и Ильяс Гаязовы признались в разговоре со спецкором НСН, что не будут отмечать Хэллоуин, поскольку этот праздник не прижился в их семье.
«Мы никогда не отмечали Хэллоуин, даже в детстве. Было много других праздников — Новый год, Масленица, Пасха, дни рождения. А Хэллоуин в нашем детстве не был особенно распространен, по крайней мере, в Казани, откуда мы родом. Тыквы покупать не будем: они дорогие, и мы их не любим», — заявили исполнители на закрытой презентации от HiFi-стриминга Звук.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Хэллоуин не вредит России и русскому народу, при этом праздник можно переформатировать и добавить национальный колорит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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