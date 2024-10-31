«Тыкву не любим!»: Gayazovs Brothers отказались отмечать Хэллоуин

«Мы никогда не отмечали Хэллоуин, даже в детстве. Было много других праздников — Новый год, Масленица, Пасха, дни рождения. А Хэллоуин в нашем детстве не был особенно распространен, по крайней мере, в Казани, откуда мы родом. Тыквы покупать не будем: они дорогие, и мы их не любим», — заявили исполнители на закрытой презентации от HiFi-стриминга Звук.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Хэллоуин не вредит России и русскому народу, при этом праздник можно переформатировать и добавить национальный колорит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

