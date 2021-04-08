Twenty One Pilots представили новый трек с неожиданным гостем

Группа Twenty One Pilots представила новый трек «Shy Away», записанный при участии годовалой дочери солиста коллектива Тайлера Джозефа.

По словам Джозефа, это вышло случайно, «когда я впервые работал над песней, она была в комнате со мной», - рассказал он Би-би-си.

«Рози издала фоновый шум, и я сразу подумал: ага, почему она просто испортила запись?» - продолжил музыкант.

Но как только он перенес запись на свою установку в студии, ему понравилось и само звучание и то «она была в некотором роде частью этого творческого процесса - и я фактически оставил ее шум в начале этой песни».

Как обещают участники Twenty One Pilots новый альбом будет красочнее, чем все предыдущие работы коллектива.

