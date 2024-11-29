Творчеству Бейонсе посвятили курс в Йельском университете
Творчество певицы Бейонсе и её вклад в американскую культуру будет рассмотрен на специальном курсе в Йельском университете. Об этом сообщает New Musical Express.
Курс называется «Бейонсе творит историю: история, культура, теория и политика радикальной чёрной традиции через музыку».
В университете указали, что творчество певицы, начиная с альбома 2013 года и заканчивая пластинкой 2024 года, станет «линзой для изучения истории, интеллектуальной мысли и исполнительского мастерства чернокожих».
Студенты обсудят работы о Бейонсе, написанные различными учеными, а также примут участие создании плейлистов, связывающих её дискографию с её музыкальными предшественниками.
«Количество прорывов и инноваций, которые воплотила Бейонсе, и то, как она переплетает историю, политику и действительно детальное взаимодействие с культурной жизнью чернокожих в эстетике своих выступлений — просто нет никого, похожего на неё», — отметила профессор афроамериканских исследований и музыки Дафна Брукс.
Ранее Бейонсе заплатила 100 тысяч долларо, чтобы власти Вашингтона продлили работу метро на час, благодаря чему зрители смогли добраться после её концерта домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru