«Трубка, бабушка и голос из 1990-х!»: Дробыш признался в уважении к Сукачеву

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в интервью НСН признался, что уважает Гарика Сукачева, и объяснил, в чем уникальность музыканта.

Игорь Иванович Сукачев отмечает 1 декабря 64-й день рожденья. При этом 29 и 30 ноября состоялись премьеры его спектакля «САШАШИШИН» на сцене театра «Современник».