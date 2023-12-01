«Трубка, бабушка и голос из 1990-х!»: Дробыш признался в уважении к Сукачеву

Гарик Сукачев сегодня остается одним из главных шоуменов страны, при этом он не нуждается ни в какой раскрутке, сказал в эфире НСН Виктор Дробыш.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в интервью НСН признался, что уважает Гарика Сукачева, и объяснил, в чем уникальность музыканта.

Игорь Иванович Сукачев отмечает 1 декабря 64-й день рожденья. При этом 29 и 30 ноября состоялись премьеры его спектакля «САШАШИШИН» на сцене театра «Современник».

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«У меня Гарик Сукачев ассоциируется с внуком, чья бабушка курит трубку. Это голос 1990-х и 1980-х, человек, которого я уважаю. Я считаю, что до сих пор он один из самых главных шоуменов нашей страны, - не тех, которых пытаются постоянно промотировать, а просто: он есть - и всё. Он из тех артистов, которые в этом вообще не нуждаются, их не так много, кстати. Его можно нигде не показывать, не играть нигде, все равно – у него зритель как был, так и останется», - сказал Дробыш.

При этом он выразил уверенность и в театральном таланте Сукачева.

«Талантливый человек талантлив во всем. Мне кажется, у него все, что связано с искусством, может получиться», - заключил собеседник НСН.

Ранее Гарик Сукачев объяснял «Культурному гиду НСН», почему его ближайшие концерты состоятся только весной 2024 года. Кроме того, он рассказал о спектакле «САШАШИШИН», - первые премьеры которого прошли при аншлаге.

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ФОТО: ЕВРАЗ
ТЕГИ:День РожденияВиктор ДробышГарик Сукачев

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